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«Врач сфальсифицировал, а лживые медиа растащили». Лукашенко в 6-й больнице вновь заговорил о деле Бондаренко

28.11.2020 06:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко во время посещения 6-й больницы в Минске вновь заговорил о смерти Романа Бондаренко. Он заявил, что врач Артем Сорокин сфальсифицировал документы. Небольшой отрывок разговора показал телеканал «Беларусь 1».


Фото: телеграм-канал belhalat_by

Как было заявлено в сюжете, «сейчас идет следствие, дело на контроле президента, хотя роль врача, которого накачали и подставили лживые медиа, — показательна».

— Наутро Сорокин этот сбрасывает на TUT.BY документ сфальсифицированный, что у него (Романа Бондаренко. — Прим. ред.) ноль промилле. И вот некоторые стоят и постятся с этим ноль промилле. Ну ты зачем это делаешь, зачем фальсифицируешь факты? Ну был выпивший, был пьяный. Зачем? — озвучил врачам Лукашенко свою версию событий.

Он заявил, что на врача «никто не давил», видимо имея в виду его показанное по ТВ признание вины, и посоветовал присутствующим, «чтобы не было никакого давления, не нарушайте закон».

Напомним, СТВ показал спецрепортаж, посвященный Роману Бондаренко. В нем в том числе задержанный врач-анестезиолог Артем Сорокин говорит на камеру, что признает свою вину. Однако медик указывает на то, что вина его заключалась в «передаче информации из медицинской документации», из его уст не звучит, что сведения, которые он передал журналистке, были недостоверными.

О том, что Роман Бондаренко был пьян, заявляли Следственный комитет, представители Генпрокуратуры и Александр Лукашенко. В медицинских документах указано, что этилового спирта в крови Романа Бондаренко не обнаружено.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи и иного лица по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). По делу задержаны врач-анестезиолог БСМП Артем Сорокин и наш журналист Катерина Борисевич.

По версии Генпрокуратуры, «действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию».

Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналистку TUT.BY Катерину Борисевич и врача-анестезиолога больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина узниками совести. Белорусские правозащитные организации признали Борисевич политзаключенной.

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Теги: Минск
 
 
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Как было заявлено в сюжете, «сейчас идет следствие, дело на контроле президента, хотя роль врача, которого накачали и подставили лживые медиа, - показательна».
 
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