Экзотический крылатый гость в столице

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Редких белокрылых клестов заметили в Минске. Один крылатый гость находился в районе Академии наук. Второго же наблюдали в столичном парке имени Герасименко. Кстати, последний раз этих птиц в Беларуси видели 4 года назад. Обычная же среда - тайга на востоке Европы и Сибири. У нас же гнездится другой вид - обыкновенный клест.

Фото из архива ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны"

А раньше на Минском море заметили гагу обыкновенную. В Беларуси она редкий гость. Орнитологам известны только единичные встречи с этой морской уткой.