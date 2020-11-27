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В выходные ожидаются снег и гололедица

28.11.2020 07:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В выходные ожидается зимний характер погоды. Завтра снег и гололедица. Холода несет к нам циклон "Таня". В основном будет облачно, возможен небольшой туман. Усиления ветра не прогнозируется. Температура воздуха днем от минус 1 до плюс 4, ночью подморозит до минус 4.

Всем участникам дорожного движения следует быть более внимательными. Госавтоинспекция предпринимает меры для профилактики дорожно-транспортных происшествий. Сегодня в столице единый день безопасности дорожного движения. А в Минской области мониторят аварийно опасные участки дороги Минск - Нарочь, а также усилили контроль за состоянием водителей.

 
Теги: Минск
 
 
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В выходные ожидается зимний характер погоды. Завтра снег и гололедица. Холода несет к нам циклон "Таня". В основном будет облачно, возможен небольшой туман. Усиления...
 
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