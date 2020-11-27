К новогодним праздникам Белпочта выпустила новые марки

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К Рождеству и Новому году Белпочта выпустила две новые марки. Работа над ними началась еще весной: дизайн создавался с помощью компьютерной графики. Марочные сюжеты меняются каждый год и никогда не повторяются. Создателей конвертного украшения вдохновили главные герои зимних праздников. Тираж каждой марки - 30 тысяч. Вдобавок были выпущены 7 тысяч малых листов с двумя сериями марок.

Оксана Завадская, редактор издательского центра "Марка" РУП "Белпочта": "На рождественской марке изображен ангел с дудкой - символ добра, тепла и любви. Как известно, именно ангел стал вестником о рождении Христа. На новогодней марке праздничные атрибуты. Это шары, еловые ветки, шишки, подарки, а в центре марки главный новогодний персонаж - Дед Мороз. Новогодние и рождественские марки пользуются спросом не только у коллекционеров, но у потребителей почтовых услуг. Ведь каждому приятно получить послание с наклеенной яркой почтовой маркой".

Марочная продукция каждый год выходит в новом формате. Среди интересных экземпляров почтовые марки по мотивам детских рисунков и произведений белорусских художников, в форме ромба и с использованием голограммы и фольги.