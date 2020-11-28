Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале By_Pol появился ролик из видео с камер силовиков, часть из которого снята в автозаке. Мы поговорили с теми, кто узнал себя на разошедшихся в сети кадрах — о событиях внутри автозака и о том, что было после.



Фото: TUT.BY

Гомельчанин Юрий рассказал, что события на видео происходили в воскресенье, 8 ноября (эту же дату назвали и два других собеседника, которые узнали себя на записи). Юрия, который вместе с друзьями был в столице по работе, задержали в районе Национальной библиотеки. Причем он подозревает, что к этому привели действия провокатора:

— Вроде бы тот человек, который нас потом задерживал, до этого кричал нецензурно в сторону омоновцев и вызвал их реакцию на нашу компанию. Он был без маски, я потом его видел в РУВД в черной форме: он ходил и раздавал какие-то указания.

По словам мужчины, хотя он и поддерживает массовые акции, ни он, ни его друзья не планировали в тот день участвовать в протестах, так как всем на следующее утро нужно было уехать, да и у него самого была полученная ранее травма, которая уже заживала. Компания просто стояла без символики и следила за тем, что происходит. При задержании Юрию нанесли несколько ударов, что усугубило уже имевшуюся травму. Потом, оказавшись в автозаке, он видел несколько человек с повреждениями.

— Позади меня был мужчина уже в годах, которому брызнули перцовым баллончиком в лицо. Помню, один парень еще что-то сказал, вроде слова «фашисты» или что-то похожее, и вот ему немного досталось — били руками. Потом он говорил, что у него что-то с животом, все время был полусогнутым.

По словам мужчины, в самом спецтранспорте он мало что воспринимал из-за шума, а в Центральном РУВД, куда его доставили, слышал разговоры сотрудников милиции, которые давали указание никого не трогать, чтобы у задержанных было меньше побоев, дабы избежать лишней огласки. Людей, помеченных краской, он все же заметил.

— Двое было: у одного штаны покрашены, а у другого были руки в краске — один омоновец еще ругался, что покрасили прямо с наручниками.

Юрий говорит, что проверяли и телефон — искали прежде всего фотографии, а также проверяли, есть ли подписки на некоторые телеграм-каналы и состоит ли хозяин устройства в каких-то чатах. Однако его девайс был куплен за день до задержания, так что силовики в нем ничего не нашли. Самого мужчину вскоре отправили в больницу из-за усугубившейся при задержании травмы, никаких мер к нему не применяли.

Сергей, другой участник попавших на видео событий, работает руководителем отдела в строительной организации. Его задержали на Немиге в то же воскресенье примерно в полдень. Сначала его и некоторых других задержанных отвели в Volkswagen Crafter, а примерно через час перегрузили в спецтранспорт, где и было снято видео. Задержавшие его силовики пытались пометить мужчину, однако это им не удалось.

— У меня была удочка в рюкзаке. Когда меня вели в согнутом состоянии, сказали: «Вот это рыбак, надо его пометить». Подошли к автозаку, и сотрудник спросил, есть ли у кого-то маркер, но никто ему маркер не дал. Когда загружали, кто-то ударил меня в грудь, но так как я не был помеченным, то меня больше не били. Тех, у кого были отметки, они не то чтобы специально били, но спрашивали, за что их пометили — мол, мы же не знаем, может, ты координатор.

По словам Сергея, на вопросы силовиков большинство задержанных отвечали, что они просто шли куда-то или прогуливались.

— В меня тыкнули палкой: «А ты что, тоже гулял?». Я сказал, что шел на марш — и замер, ожидая, что сверху прилетит. И слышу: «Ну, молодец, мужик, хоть признался».

По его словам, силовики вели себя озлобленно только тогда, когда в автозак загружали задержанных, а когда дверь закрывалась и транспорт перемещался, то были довольно сдержанными: пытались разговаривать с людьми, успокаивали друг друга.

— Через какое-то время один из нас попросил ослабить стяжки. Омоновцы ответили, что у них нет ножа. Другой задержанный сказал, что у него в рюкзаке аптечка, а в ней есть перочинный ножик. Они действительно ее достали и всем срезали стяжки.

Силовики, увидев, что с ними общаются, также пытались высказаться.

— Один из омоновцев сказал такую фразу: «Если вы скажете мне, что в Украине стало жить лучше, я, может быть, даже поменяю свою точку зрения». Позже он говорил о том, что такие, как мы, нарушают закон. Один из задержанных пытался объяснить, что у людей украли голоса. Другой начал наизусть цитировать Библию — смысл слов был в том, что нельзя бить людей. Когда уже многие стали говорить, только тогда они сказали замолчать.

Позднее Сергей из автозака попал в другой транспорт, а затем оказался в Первомайском РУВД, где провел несколько часов. Затем его и других задержанных отправили в Жодино, а потом перевели в ЦИП на Окрестина. В итоге мужчине дали 13 суток ареста, хотя он сам отмечает, что формально ни в каком мероприятии не участвовал, потому что просто до него не дошел. Свой административный арест он после очередного перевода провел в изоляторе в Барановичах.

Айтишник Александр вместе с другом был задержан возле моста через Свислочь в районе стелы «Минск — город-герой». Сначала их посадили в бус, но быстро переместили в автозак, в котором было снято видео. Он сам признается, что в основном там с задержанными обращались неплохо.

— Самое интересное, что на видео попали самые жестокие кадры. Но было как-то мягче, они потом были корректными, даже некоторые на «вы» обращались, что меня очень удивило. Нас потом поставили, чтобы влезло больше задержанных, часть людей посадили на лавки — на полу никого не было. Позже загрузили двух девушек — сестер, которые вроде пытались кого-то отбить. Два самых общительных омоновца как будто пытались с ними флиртовать — один даже снял балаклаву, чтобы показать свое лицо.

Александр также помнит, что задержанного, который цитировал Библию, не трогали — просто просили, чтобы он был потише. А вот что происходило с мужчиной, которого на видео бьют, он не знает — смотреть приходилось в основном в пол, а его разговора с омоновцем не было слышно. Зато он помнит Юрия — нашего первого собеседника. У того были травмы, шла кровь, и силовики дали ему салфетки.

По его словам, в Центральном РУВД, куда привезли его и других людей, действительно, проверяли, есть ли на них какие-то отметки. Среди задержанных был парень, которого ранее пометили из пейнтбольного ружья.

— Со мной был парень, студент, у него что-то с пигментацией, белое пятно на затылке. Они сначала подумали, что его пометили, утащили куда-то, но потом вернули, — говорит мужчина.

Из РУВД Александра перевели в Жодино, а всего под арестом он по решению суда провел 10 суток.