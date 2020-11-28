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В Ганцевичском районе 100 метров дороги засыпало морковкой
28.11.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не менее 100 метров дороги Ганцевичи — Люсино засыпало морковкой. Теперь ГАИ разыскивает водителя, который ее «потерял», сообщает портал
Инцидент произошел 24 ноября. Дорогу засыпало морковкой из проезжавшего грузовика. Сейчас водителя разыскивает ГАИ.
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ГАИ разыскивает виновника.
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