«Николаич, нас сча расстреляют». Появилось еще одно видео с камер силовиков

Источник материала: Tut.by

На канале By_Pol опубликован еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков. Записаны они были во время Партизанского марша , который прошел в Минске 18 октября.



Минск, 18 октября. Фото: TUT.BY

Первый отрывок снят в бусике с силовиками. Они подъезжают к хвосту колонны и в этот момент люди разворачиваются и идут им навстречу.

Открывается дверь микроавтобуса и силовик направляет оружие в приближающихся людей. Слышны звуки выстрелов и передергивания затвора.

— Поехали, разворачиваемся, уходим. Парни, уходим, крайние машины — уходим, — слышно за кадром.

Авто отъезжает, но люди идут следом. Силовики паникуют.

— Гранаты готовим, гранаты, гранаты…

— Парни, камни, камни (слышно, что в бус что-то кидают).

Вновь приоткрывается дверь и силовик направляет оружие на демонстрантов.

— Не в человека, — говорит кто-то за кадром.

Потом звучит команда: «Парни, снимаемся все» и тут же комментарий «поехали на…, б…».

Бус вновь отъезжает от демонстрантов. Кто-то из силовиков командует разворачиваться в боевой порядок в обратную сторону".

— Николаич, нас счас расстреляют, — звучит в ответ.

— Партизанский, 77, иди мне на помощь. Иди мне на помощь, Партизанский, 77 — вероятно в рацию кричит «Николаич».

В ответ по рации звучит: «Отбой, не надо, с толпой не соприкасаемся, разворачивайся».

Второй отрывок тоже снят на Партизанском. На нем — выбегающие из микроавтобусов силовики с оружием. Один из них, стоя посреди проезжей части, стреляет в сторону пешеходной зоны.

Третий кусок — вероятно та же ситуация, но снятая с другого ракурса — опять мечущиеся по проезжей части вооруженные силовики.

Это уже второй ролик, который выкладывает By_Pol. Первый был смонтирован из записей с нательных камер силовиков, сделанных этой осенью в автозаке, во время разгона толпы протестующих возле Центрального РУВД Минска и задержаний на проспекте Независимости.

Некоторые из попавших на эти кадры, рассказали нам , что с ними происходило.