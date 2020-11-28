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«Николаич, нас сча расстреляют». Появилось еще одно видео с камер силовиков
28.11.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На канале By_Pol
Первый отрывок снят в бусике с силовиками. Они подъезжают к хвосту колонны и в этот момент люди разворачиваются и идут им навстречу.
Открывается дверь микроавтобуса и силовик направляет оружие в приближающихся людей. Слышны звуки выстрелов и передергивания затвора.
— Поехали, разворачиваемся, уходим. Парни, уходим, крайние машины — уходим, — слышно за кадром.
Авто отъезжает, но люди идут следом. Силовики паникуют.
— Гранаты готовим, гранаты, гранаты…
— Парни, камни, камни (слышно, что в бус что-то кидают).
Вновь приоткрывается дверь и силовик направляет оружие на демонстрантов.
— Не в человека, — говорит кто-то за кадром.
Потом звучит команда: «Парни, снимаемся все» и тут же комментарий «поехали на…, б…».
Бус вновь отъезжает от демонстрантов. Кто-то из силовиков командует разворачиваться в боевой порядок в обратную сторону".
— Николаич, нас счас расстреляют, — звучит в ответ.
— Партизанский, 77, иди мне на помощь. Иди мне на помощь, Партизанский, 77 — вероятно в рацию кричит «Николаич».
В ответ по рации звучит: «Отбой, не надо, с толпой не соприкасаемся, разворачивайся».
Второй отрывок тоже снят на Партизанском. На нем — выбегающие из микроавтобусов силовики с оружием. Один из них, стоя посреди проезжей части, стреляет в сторону пешеходной зоны.
Третий кусок — вероятно та же ситуация, но снятая с другого ракурса — опять мечущиеся по проезжей части вооруженные силовики.
Это уже второй ролик, который выкладывает By_Pol.
Некоторые из попавших на эти кадры,
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На канале By_Pol опубликован еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков.
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