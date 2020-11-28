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В пункте пропуска "Бенякони" предупредили о временных ограничениях движения
28.11.2020 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В пункте пропуска "Бенякони" из-за ремонта возможна временная приостановка движения, сообщается на
В частности, Служба охраны госграницы Литвы предупредила о том, что 3 декабря с 9.30 до 11.30, а также 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00 на погранпереходе "Шальчининкай" (сопредельном с белорусским "Бенякони") будут проводиться ремонтные работы электрических сетей.
В указанные периоды возможна временная приостановка движения всех видов транспорта и граждан через пункт пропуска. В диппредставительстве посоветовали учитывать эту информацию и для удобства воспользоваться другими пунктами на границе.
"Просим учесть соответствующую информацию при планировании поездок. Ближайшие пункты пропуска: "Привалка" и "Каменный Лог", - пояснили в посольстве.
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В декабре на пункте пропуска с литовской стороны будут ремонтировать электрические сети, движение транспорта и граждан через границу может быть приостановлено.
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