Дает копыто, виляет хвостом и лает на собак. Мозыряне завели поросенка, но не для того, о чем вы подумали

Источник материала: Tut.by

Восемь месяцев назад Анастасия и Евгений Полинко из Мозыря решились на смелый шаг — завели себе четвероногого питомца. С пятачком. Но вовсе не для того, чтобы потом пустить его на отбивные. У свинки Пеппы (так зовут нового друга семьи) другая миссия в ее такой теперь интересной и насыщенной поросячьей жизни.





Анастасия говорит, что вообще-то мечтала о мини-пиге. Но как-то позвонила подруга-ветврач и сообщила, что нужно приютить двух поросят. Мама-свинья породы венгерская мангалица впервые произвела на свет потомство и по неопытности взяла да съела почти всех своих детенышей.

Двоих удалось спасти и выходить. После того, как месяц женщина выкармливала малышей из соски, отдать поросят людям, которые будут выращивать их на мясо уже не могла. Поэтому и предложила Анастасии приютить животное. Честно предупредила про генетику — папа малышки, например, весит под 300 кг. Но супруги Полинко габаритов не испугались и уже через полтора месяца одна из свинок поселилась в их доме.





О семье Полинко мы как-то писали. На их подворье, расположенном прямо среди мозырских многоэтажек проживает несколько спасенных от холода и голода дворняг и котов, а еще есть своя частная конюшня. Два года назад в компании больших лошадей прибыло — здесь поселилась пони Манюня. Ее Полинко тоже спасли — выкупили по мясной цене на мясокомбинате, когда местное хозяйство «Заря» из-за запущенной болезни копыт отправило пони на бойню. Манюня уже не могла ходить, была истощена и, казалось, что будущее ее предрешено, но Полинко поставили лошадку на ноги и сейчас у нее все хорошо — гоняет во всю мощь, резвится с друзьями, да фоткается для инстаграм .

Теперь пришла очередь Пеппы становиться счастливой.

Сначала, рассказывает Анастасия, все было забавно и беззаботно. Ведь малышка Пеппа весила мало и хлопот почти не доставляла.

Шефство над ней тут же взяла дворняга Булочка.

— У нее нет и не было детей, может быть поэтому она так прониклась к Пеппе. Оберегала ее от других собак, заботилась и даже спали они вместе, — вспоминает Анастасия.





Но лето прошло и забот прибавилось. Поросенок, как и было изначально задумано природой, рос словно на дрожжах.

К восьми месяцам рост Пеппы в холке достиг полуметра, а весит она сейчас уже больше 70 кг.





Но Пеппа не просто росла. Она еще и развивалась. За время тесного общения с людьми и собаками она научилась давать лапу, то есть копыто, кружиться, приносить палку, а вот выполнять «змейку» уже проблематично — из-за габаритов.

— Свиньи гораздо умнее и сообразительнее собак. Раньше я об этом читала, но теперь убедилась на собственном опыте. К нам приезжала моя подруга-кинолог и несколько дней занималась с еще маленькой Пеппой и отметила, что поросята намного способнее щенков. Пеппа очень быстро выучила команды и без проблем их выполняла, — рассказывает Анастасия.





Дрессировать поросенка легче, уверена хозяйка, еще и потому, что свиньи так называемые «пищевики» — за еду готовы на многое, если не на все.

— Есть свиньи хотят всегда. В их мозг просто не поступает сигнал о сытости. Поэтому еще ни разу не было такого, чтобы Пеппа от чего-то отказалась, — смеется Анастасия.





И все-таки, поскольку Пеппа была изначально запланирована не для шашлыка, Полинко держат ее на диете. Во-первых, чтобы не росла как на дрожжах. Во-вторых, чтобы сохранить свинке здоровье.

Помимо овощей и каш в ее рационе есть рыба, а также белое мясо. Одно «но» — оно ни в коем случае не должно быть сырым.

— Свинья все-таки хищное животное и об этом надо помнить всегда. Мы заметили, если она видит кровь, то очень возбуждается. Просто сама не своя. И мы отдаем себе отчет, что это может быть очень опасно. Да, она понимает наши команды и слово «нет», но учитывая ее габариты, лучше не давать ей даже повода, — говорит Анастасия.





— А как чувствуют себя другие члены вашей семьи, особенно те, которые теперь стали меньше Пеппы? Например, петух или коты?

— Они Пеппу не интересуют, наверное, кажутся ей несъедобными. А вот на собак может не только полаять, но и наброситься. Сейчас Пеппа пытается доминировать, не всем это нравится, случаются, конечно, конфликты. При этом все животные понимают, что есть четкие правила общежития, которым надо следовать. Если у кого-то это не получается, то приходится жестко вмешиваться уже нам.





В последнее время Пеппа стала не такой изящной, как прежде — то вазу разобьет, то на кухне банки с крупами перевернет. Поэтому недавно ее пришлось все-таки переселить из дома на улицу, благо свиньи ее породы хорошо переносят холод. Теперь Пеппа большую часть времени проводит в специально сделанном для нее домике на крыльце или резвится на конюшне, а еще любит часами валяться в сене. При этом Пеппа очень чистоплотная: умудряется не пачкаться и неприятного запаха, уверяет Анастасия, от нее нет.

Полинко признаются, что если бы они знали, с какими сложностями им придется столкнуться после появления Пеппы, то вряд ли бы снова решились завести поросенка.

— Но она есть, — улыбаются супруги. — И когда видишь, как она нам радуется, кружится, похрюкивает то понимаешь, что делаешь ее жизнь лучше и сам от этого становишься счастливее.



