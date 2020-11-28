Минздрав сообщил, чем отравились учащиеся 61-й школы

Источник материала: Tut.by

Причиной отравления школьников стал стафилоккок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на результаты лабораторного исследования.



Фото: TUT.BY

— По результатам проведенного эпидрасследования, с учетом результатов лабораторных исследований, установлено, что развитие пищевого отравления у учащихся в средней школе № 61 Минска связано с употреблением в пищу блюда чиккен-ролл «Маленький цезарь». Возбудитель — стафилококк. В связи с тем, что расследование ситуации продолжается, можно только предполагать, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда, — сообщает ведомство.

Следственный комитет уточняет , что стафилококк был обнаружен в ходе обследования у четырех госпитализированных учеников школы.

— Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся. Аналогичное заболевание подтвердилось у восьми работников, шесть из которых в день произошедшего занимались приготовлением «чикен роллов».

По версии следователей, «заражению могли способствовать нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, а также вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками. Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт».

Расследование продолжается. Допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы.

— На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает. Следователи изучают медицинскую документацию, — рассказали в Следственном комитете.

Работа школьного пищеблока после устранения нарушений была возобновлена:

приготовлением пищи занимается новая временная бригада поваров. Сейчас там, а также в школьной столовой ежедневно дежурят специалисты центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района, а также Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Массовое отравление детей произошло в столичной 61-й школе 20 ноября. Почувствовали недомогание и обратились за помощью 174 ученика школы, рассказывал и в Мингорисполкоме. 18 детей попали в больницу. Пострадали в основном ребята 5−9-х классов. Родители учеников рассказывали, что детям стало плохо после того, как поели в школьной столовой шаурму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.