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Минздрав сообщил, чем отравились учащиеся 61-й школы
28.11.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причиной отравления школьников стал стафилоккок. Об этом
— По результатам проведенного эпидрасследования, с учетом результатов лабораторных исследований, установлено, что развитие пищевого отравления у учащихся в средней школе № 61 Минска связано с употреблением в пищу блюда чиккен-ролл «Маленький цезарь». Возбудитель — стафилококк. В связи с тем, что расследование ситуации продолжается, можно только предполагать, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда, — сообщает ведомство.
Следственный комитет
— Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся. Аналогичное заболевание подтвердилось у восьми работников, шесть из которых в день произошедшего занимались приготовлением «чикен роллов».
По версии следователей, «заражению могли способствовать нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, а также вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками. Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт».
Расследование продолжается. Допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы.
— На сегодняшний день все дети выписаны из учреждений здравоохранения, их здоровью ничего не угрожает. Следователи изучают медицинскую документацию, — рассказали в Следственном комитете.
Работа школьного пищеблока после устранения нарушений была возобновлена:
Массовое отравление детей
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.
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