ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корректировать генплан Минска начнут в 2021 году

28.11.2020 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя - Sputnik. К корректировке генплана белорусской столицы приступят уже в следующем году, заявил во время прямой телефонной линии в субботу первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. 

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новый глава Мингорисполкома потребовал разобраться с долгостроями

По его мнение, есть необходимость в новом градостроительном проекте, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло достаточно много времени.

"Многое изменилось, нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города", - пояснил Микуленок.

Чиновник пояснил, что необходимо наметить, где будет вестись жилищное строительство, закрепить территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми, проанализировать моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.

Также, по мнению первого вице-мэра, стоит пересмотреть производственные площадки, поскольку ранее был предусмотрен вынос части предприятий за пределы городской черты.

"В новом варианте генплана будет закреплено обязательное требование главы государства по ограничению жилищного строительства в столице", - отметил Дмитрий Микуленок.

Ранее в правительстве утвердили перечень градостроительных проектов, заказ на их разработку подлежит размещению в 2021 году. В частности, будут разработаны генеральные планы нескольких городов – Витебска, Гомеля, Могилева, Новополоцка, Барановичей и брестского города-спутника Жабинка.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению чиновников, необходимо наметить места жилищного строительства, закрепить территории усадебной застройки, проанализировать транспортную...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дает копыто, виляет хвостом и лает на собак. Мозыряне завели поросенка, но не для того, о чем вы подумали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика