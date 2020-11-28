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Корректировать генплан Минска начнут в 2021 году
28.11.2020 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя - Sputnik. К корректировке генплана белорусской столицы приступят уже в следующем году, заявил во время прямой телефонной линии в субботу первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
© Sputnik / Виталий Тимкив
По его мнение, есть необходимость в новом градостроительном проекте, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло достаточно много времени.
"Многое изменилось, нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города", - пояснил Микуленок.
Чиновник пояснил, что необходимо наметить, где будет вестись жилищное строительство, закрепить территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми, проанализировать моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.
Также, по мнению первого вице-мэра, стоит пересмотреть производственные площадки, поскольку ранее был предусмотрен вынос части предприятий за пределы городской черты.
"В новом варианте генплана будет закреплено обязательное требование главы государства по ограничению жилищного строительства в столице", - отметил Дмитрий Микуленок.
Ранее в правительстве утвердили перечень градостроительных проектов, заказ на их разработку подлежит размещению в 2021 году. В частности, будут разработаны генеральные планы нескольких городов – Витебска, Гомеля, Могилева, Новополоцка, Барановичей и брестского города-спутника Жабинка.
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По мнению чиновников, необходимо наметить места жилищного строительства, закрепить территории усадебной застройки, проанализировать транспортную...
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