ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К новогодним праздникам Белпочта выпустила новые марки

28.11.2020 14:25 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К Рождеству и Новому году Белпочта выпустила две новые марки. Работа над ними началась еще весной - дизайн создавался с помощью компьютерной графики. Марочные сюжеты меняются каждый год и никогда не повторяются. Создателей конвертного украшения вдохновили главные герои зимних праздников. Тираж каждой - 30 тысяч. В дополнение были выпущены 7 тысяч малых листов с двумя сериями марок.

Оксана Завадская, редактор издательского центра "Марка" РУП "Белпочта": "На рождественской марке, вот мы ее видим, изображен ангел с дудкой - символ добра, тепла и любви. Как известно, именно ангел стал вестником о рождении Христа. На новогодней марке - праздничные атрибуты. Это шары, еловые ветки, шишки, подарки, а в центре марки - главный новогодний персонаж Дед Мороз. Новогодние и рождественские марки пользуются спросом не только у коллекционеров, но у потребителей почтовых услуг. Ведь каждому приятно получить послание с наклеенной яркой почтовой маркой".

Марочная продукция каждый год выходит в новом формате. Среди интересных экземпляров - почтовые марки по мотивам детских рисунков и произведений белорусских художников в форме ромба и с использованием голограммы и фольги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К Рождеству и Новому году Белпочта выпустила две новые марки. Работа над ними началась еще весной - дизайн создавался с помощью компьютерной графики. Марочные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дает копыто, виляет хвостом и лает на собак. Мозыряне завели поросенка, но не для того, о чем вы подумали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика