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Циклон "Таня" принес похолодание
28.11.2020 14:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларусь пришла зима. Циклон "Таня" принес похолодание. Снег и до 5 градусов мороза ожидается в выходные дни. Сегодня - мокрый снег на большей части страны. На предстоящей неделе будет преобладать зимний характер погоды. По предварительным прогнозам синоптиков, в первых числах календарной зимы среднесуточные температуры окажутся немного ниже нормы. На значительной части территории установится снежный покров.
Осторожно, гололед!
В связи с ухудшением погодных условий в ГАИ еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД. Всем участникам дорожного движения стоит быть предельно внимательными. На отдельных участках ожидается гололедица. Штрафовать за отсутствие зимних шин начнут с 1 декабря.
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В Беларусь пришла зима. Циклон "Таня" принес похолодание. Снег и до 5 градусов мороза ожидается в выходные дни. Сегодня - мокрый снег на большей части страны. На...
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