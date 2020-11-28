Источник материала: БT

Бизнес активно участвует в обсуждении программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Сейчас эта работа вышла на финишную прямую. Дискуссия велась в формате круглых столов на базе Минэкономики и профильного института. Частный сектор ожидает более активной либерализации рынка, в том числе в области лицензирования, а также поддержки начинающего бизнеса в регионах.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес активно участвует в обсуждении программы социально-экономического развития Беларуси Бизнес активно участвует в обсуждении программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Сейчас эта работа вышла на финишную прямую....

Программа социально-экономического развития будет рассмотрена на Всебелорусском народном собрании. После обсуждения там ее дополнят новыми предложениями и представят на рассмотрение главы государства.