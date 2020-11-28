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Бизнес активно участвует в обсуждении программы социально-экономического развития Беларуси
28.11.2020 14:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бизнес активно участвует в обсуждении программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Сейчас эта работа вышла на финишную прямую. Дискуссия велась в формате круглых столов на базе Минэкономики и профильного института. Частный сектор ожидает более активной либерализации рынка, в том числе в области лицензирования, а также поддержки начинающего бизнеса в регионах.
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Бизнес активно участвует в обсуждении программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Сейчас эта работа вышла на финишную прямую....
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