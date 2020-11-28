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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Геннадий Москаль: Сегодняшняя ситуация в Украине похожа на голодомор Ведь экономическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего. Уровень промпроизводства неизменно падает, в самом бюджете страны - дыра на три миллиарда...

Ведь экономическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего. Уровень промпроизводства неизменно падает, в самом бюджете страны - дыра на три миллиарда долларов. Украина в очередной раз недополучила финансы от Международного валютного фонда. Удар в первую очередь приходится на обычных людей, которые надеялись на социальные гарантии от государства. О том, на что сейчас похожа ситуация в стране, поделился мнением бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль.