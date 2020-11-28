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Белорусы призывают людей к цивилизованному решению всех проблем
28.11.2020 14:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСократить нагрузку на систему здравоохранения позволит и осторожность самих белорусов. К сожалению, многие не думают ни о своем здоровье, ни о здоровье окружающих. Поистине мирные белорусы призывают людей к цивилизованному решению всех проблем (подробности в видео).
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Сократить нагрузку на систему здравоохранения позволит и осторожность самих белорусов. К сожалению, многие не думают ни о своем здоровье, ни о здоровье окружающих....
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