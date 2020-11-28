В пункте пропуска «Бенякони» будут проводить ремонтные работы. Пропуск граждан и авто приостановят (смотрите даты)

Источник материала: Tut.by

В международном пограничном пункте пропуска «Бенякони» («Шальчининкай») в декабре будут проводить ремонтные работы. Из-за этого возможна временная приостановка движения автотранспорта и граждан. Об этом сообщает белорусское посольство в Вильнюсе со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.





Ремонт электрических сетей литовская сторона планирует проводить 3 декабря с 9.30 до 11.30, а также 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00.

— В указанные периоды возможна временная приостановка движения транспортных средств и граждан через пункт пропуска «Бенякони-Шальчининкай», — предупреждает посольство и просит учесть эту информацию при планировании поездок.

Ближайшие пункты пропуска: «Привалка-Райгардас» и «Каменный Лог-Мядининкай».