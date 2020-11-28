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"Человеческий фактор": глава Минобра высказался об отравлении детей в школе
28.11.2020 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Все пункты школьного питания в областях и Минске работают в штатном режиме, сообщил в субботу на совещании министр образования Игорь Карпенко.
© Sputnik / Саид Царнаев
"У нас есть двухнедельные меню, которые согласованы с органами санэпиднадзора. Министерство образования с подведомственными структурами в регионах проводит системный мониторинг организации питания в учреждениях общего среднего образования", - заявил Карпенко.
Глава Минобра также высказался о недавнем массовом отравлении детей в минской школе № 61,
"Говоря о том случае, который произошел в Минске, несомненно, в первую очередь, это человеческий фактор. Большая система и, конечно, есть определенные недостатки", - сказал Карпенко.
По его словам, ситуация с питанием в школах сейчас тщательно мониторится, внимание обращается не только на организацию питания, но и на вопросы качества, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
По мнению министра, "в первую очередь необходимо усилить контроль за теми пунктами питания, которые обеспечиваются комбинатами школьного питания".
Напомним, массовое отравление учеников в минской школе №61 школе произошло 20 ноября, 18 детей были госпитализированы ,280 обратились за медпомощью. В ходе расследования СК и Минздрава в чикен-роллах, которыми кормили детей в школьной столовой, был обнаружен
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По словам министра Игоря Карпенко, в данный момент все пункты питания в школах работают в штатном режиме, качество питания тщательно мониторится.
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