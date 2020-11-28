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Заработали фонд и сайт памяти журналиста Павла Шеремета

28.11.2020 15:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 ноября. Семья, друзья и коллеги убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета создали благотворительный фонд его имени "Свобода и солидарность", сайт которого начал работать в день рождения Шеремета, 28 ноября, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сегодня Шеремету исполнилось бы 49 лет. Фонд "Свобода и солидарность" создан, чтобы сохранить все то, что создал журналист, а также продолжить его дело: поддерживать молодых коллег и свободу слова в Беларуси, Украине и России.

"Время стремительно мчится вперед. Вот уже четыре года, как с нами нет Павла. Очень хотелось бы, чтобы сайт, который начинает свою работу в память о нем, являлся рупором для всех журналистов, правозащитников и простых людей, которые не боятся говорить правду. Потому что девиз, с которым жил и работал Павел: "Сила не в силе, сила — в правде!" — отметила мама Павла председатель фонда Людмила Шеремет.

На сайте можно найти информацию о фонде, а также историю Павла Шеремета. На сайте будут появляться новости о возможностях фонда, актуальных для журналистов Беларуси, России и Украины, последние новости о расследовании убийства Шеремета. Здесь можно посмотреть документальные фильмы журналиста, найти его книги (Павел Шеремет — автор нескольких публицистических книг, а также учебного пособия для телевизионных журналистов), прочесть его лучшие материалы.

Фонд планирует ежегодно присуждать премию лучшим журналистам Беларуси, Украины и России — стран, где жил и работал Шеремет. Планируется также назначить именную стипендию для талантливых студентов факультетов журналистики в трех странах.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором "Украинской правды" и ведущим радиостанции "Вести".


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 ноября. Семья, друзья и коллеги убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета создали благотворительный фонд его имени "Свобода и солидарность", сайт которого...
 
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