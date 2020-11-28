ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жюри 12-ти стран оценит песни детского "Евровидения"

28.11.2020 16:25 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Национальное жюри оценит сегодня песни детского "Евровидения". Для экспертов традиционно проведут закрытую трансляцию в формате генеральной репетиции. Сигнал передадут одновременно 12-ти странам-участницам. А за несколько часов до прогона (в 16:30) организаторы впервые объединят вокалистов на пресс-конференции, ее проведут в прямом эфире. Трансляция начнется на официальном YouTube-канале конкурса. Кстати, выбрать топ-3 и проголосовать за фаворитов вы можете прямо сейчас. Напомним, что онлайн-голосование стартовало накануне. Каждый белорус может поддержать и нашу представительницу Арину Пехтереву.

Детское "Евровидение-2020" - уже завтра в 19:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Само же кульминационное шоу запланировано на завтра. Финал масштабного международного конкурса - на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 19 часов. Трансляцию можно увидеть и онлайн на сайте Белтелерадиокомпании. Комментатором детского "Евровидения" станет ведущий Павел Лазовик, а баллы от Беларуси в прямом эфире объявит победительница детского конкурса в рамках "Славянского базара - 2019" Ксения Галецкая

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальное жюри оценит сегодня песни детского "Евровидения". Для экспертов традиционно проведут закрытую трансляцию в формате генеральной репетиции. Сигнал...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дает копыто, виляет хвостом и лает на собак. Мозыряне завели поросенка, но не для того, о чем вы подумали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика