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онлайн-голосование стартовало накануне . Каждый белорус может поддержать и нашу представительницу Арину Пехтереву. Национальное жюри оценит сегодня песни детского "Евровидения". Для экспертов традиционно проведут закрытую трансляцию в формате генеральной репетиции. Сигнал передадут одновременно 12-ти странам-участницам. А за несколько часов до прогона (в 16:30) организаторы впервые объединят вокалистов на пресс-конференции, ее проведут в прямом эфире. Трансляция начнется на официальном YouTube-канале конкурса. Кстати, выбрать топ-3 и проголосовать за фаворитов вы можете прямо сейчас. Напомним, что. Каждый белорус может поддержать и нашу представительницу Арину Пехтереву.





Детское "Евровидение-2020" - уже завтра в 19:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Само же кульминационное шоу запланировано на завтра. Финал масштабного международного конкурса - на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 19 часов. Трансляцию можно увидеть и онлайн на сайте Белтелерадиокомпании. Комментатором детского "Евровидения" станет ведущий Павел Лазовик, а баллы от Беларуси в прямом эфире объявит победительница детского конкурса в рамках "Славянского базара - 2019" Ксения Галецкая