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Многие становятся жертвами фейков
28.11.2020 18:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Многие становятся жертвами фейков, которые из-за отсутствия объективных новостей вынуждены вбрасывать деструктивные телеграм-каналы. Радует, что написанному и нарисованному в фотошопе уже мало кто верит. Это фото якобы сделано в промышленной зоне Солигорска.
Но на поверку вот как выглядит место в это морозное и солнечное утро. Как видите, никаких флагов нет. Художник зря старался.
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Многие становятся жертвами фейков, которые из-за отсутствия объективных новостей вынуждены вбрасывать деструктивные телеграм-каналы. Радует, что написанному и...
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