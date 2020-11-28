Источник материала: БT

Многие становятся жертвами фейков, которые из-за отсутствия объективных новостей вынуждены вбрасывать деструктивные телеграм-каналы. Радует, что написанному и нарисованному в фотошопе уже мало кто верит. Это фото якобы сделано в промышленной зоне Солигорска.

Но на поверку вот как выглядит место в это морозное и солнечное утро. Как видите, никаких флагов нет. Художник зря старался.