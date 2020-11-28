А. Малькевич: Люди, которые в соцсетях поддерживают насилие, призывают к террору в собственной стране

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Оппозиция, вскормленная на гранты Сороса, будет защищать не интересы своей страны и своих граждан, а интересы западной демократии. Поэтому Беларусь ждет массовая приватизация производств, безработица и раскол общества, а не обещанные реформы и процветание. Главная задача оппозиции - взять власть, и не важно, каким путем. Таким мнением о ситуации в Беларуси, поделился российский журналист, телеведущий, кандидат политических наук, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Александр Малькевич, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций: "Примеры прихода к власти даже демократическим или условно демократическим путем птенцов гнезда Сороса, показало полную неспособность решать фундаментальные проблемы государства. Мы это увидели в Армении, мы это увидели на Украине. Эти люди не в состоянии ни реформы проводить, ни решать серьезные проблемы своей страны. Задача - только оторвать государство от связи с Россией, а дальше трава не расти. На этом демократизация будет закончена. Люди, которые через соцсети призывают к расправам, к сведению счетов, проповедуют, продвигают чуть ли не террор, против тех, кто сделал свой выбор в августе за президента. Нельзя раскалывать общество. Их задача взять власть, а там разберемся. Пока под словом "разобраться" мы видим только угрозы и даже переход от угроз к действиям. Вот этого допускать, конечно, нельзя".