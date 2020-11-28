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Приговор по делу об изготовлении "коктейля Молотова"

28.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За опасный "розыгрыш" в нетрезвом виде с самодельным взрывным устройством по 3 года тюрьмы. Кобринский суд сегодня вынес приговор двум местным жителям, которые вечером 12 августа выбросили с балкона "коктейль Молотова". К счастью, никто не пострадал.

Как установили следователи, фигуранты в состоянии алкогольного опьянения изготовили взрывное устройство из бутылки, бензина и ткани. Инструкцию нашли в одном из деструктивных телеграм-каналов и решили проверить в действии. Подсудимые признали себя виновными. По их словам, им стыдно за безрассудство с "коктейлем Молотова", но они не хотели никому вредить.

Александр Шиковецкий, старший помощник прокурора Кобринского района: "Приговором суда Кобринского района 23-летний и 25-летний жители Кобрина были признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении предмета, поражающего свойства которого основаны на использовании горючих веществ. За совершение вышеуказанного преступления данные лица были привлечены к уголовной ответственности, и каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием и наказанием в колонии с условием общего режима".

 
 
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За опасный "розыгрыш" в нетрезвом виде с самодельным взрывным устройством по 3 года тюрьмы. Кобринский суд сегодня вынес приговор двум местным жителям, которые...
 
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