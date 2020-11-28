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Агентство теленовостей развенчало очередной миф

28.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А телеграм-чаты и недоСМИ накануне словно по команде наперебой пели о постановочных кадрах из больницы, которую посетил президент. Мол, один из пациентов - главврач из Могилева.

Очевидно, что ограниченность администраторов "телег" мешает проверить достоверность фактов. Уточнить информацию решило Агентство теленовостей. Еще вчера мы дозвонились до главврача могилевского онкодиспансера. Сергей Батовский удивился своей телепортации.

Когда поняли, что в очередной раз попали впросак, телеграм-каналы удивительно быстро подчистили (что называется) все хвосты. Стерли весь набор бреда.

Собственно, честности ради, могли бы просто удалить канал, который и состоит из слухов, мнений диванных экспертов и горе-аналитиков.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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А телеграм-чаты и недоСМИ накануне словно по команде наперебой пели о постановочных кадрах из больницы, которую посетил президент. Мол, один из пациентов - главврач...
 
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