ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Питание в школах - под контролем санитарной службы

28.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В столовой 61-й школы работает новая бригада поваров, а также дежурят сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района. Кроме того, всю неделю санитарные службы проверяли соблюдение правил работы в пищеблоках и других учреждениях образования. Взятые пробы на экспертизе. Сегодня специалисты дают промежуточные результаты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столовой 61-й школы работает новая бригада поваров, а также дежурят сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района. Кроме того, всю неделю...
 
Новости дня
Новости общества
 
Заработали фонд и сайт памяти журналиста Павла Шеремета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика