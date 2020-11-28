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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Питание в школах - под контролем санитарной службы В столовой 61-й школы работает новая бригада поваров, а также дежурят сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района. Кроме того, всю неделю...

В столовой 61-й школы работает новая бригада поваров, а также дежурят сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района. Кроме того, всю неделю санитарные службы проверяли соблюдение правил работы в пищеблоках и других учреждениях образования. Взятые пробы на экспертизе. Сегодня специалисты дают промежуточные результаты.