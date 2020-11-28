Причина отравления учащихся 61-й столичной школы - стафилококк

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Начнем с информации по делу учащихся 61-й столичной школы. Причиной отравления ребят могли стать нарушения внутреннего производственного контроля, а также правил гигиены. По информации Следственного комитета, удетей нашли стафилококк. Такой же диагноз и у 8-ми работников столовой, 6 из которых в тот день готовили чикен-роллы.