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Причина отравления учащихся 61-й столичной школы - стафилококк
28.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Начнем с информации по делу учащихся 61-й столичной школы. Причиной отравления ребят могли стать нарушения внутреннего производственного контроля, а также правил гигиены. По информации Следственного комитета, у
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Начнем с информации по делу учащихся 61-й столичной школы. Причиной отравления ребят могли стать нарушения внутреннего производственного контроля, а также правил...
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