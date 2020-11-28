ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Причина отравления учащихся 61-й столичной школы - стафилококк

28.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Начнем с информации по делу учащихся 61-й столичной школы. Причиной отравления ребят могли стать нарушения внутреннего производственного контроля, а также правил гигиены. По информации Следственного комитета, у четырех госпитализированных детей нашли стафилококк. Такой же диагноз и у 8-ми работников столовой, 6 из которых в тот день готовили чикен-роллы.

Напомним, массовое отравление детей произошло 20 ноября. Плохо стало 200 школьникам, 18 попали в больницу. Уже все выписаны. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. С 23 ноября по факту устранения нарушений работа пищеблока возобновлена. Работает новая временная бригада поваров.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начнем с информации по делу учащихся 61-й столичной школы. Причиной отравления ребят могли стать нарушения внутреннего производственного контроля, а также правил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дает копыто, виляет хвостом и лает на собак. Мозыряне завели поросенка, но не для того, о чем вы подумали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика