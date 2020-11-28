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Сократить нагрузку на систему здравоохранения в Беларуси во многом позволит осторожность самих граждан. Правда, в толпе растворяется (зачастую) не только сознательность, утрачивается чувство ответственности, человек деградирует. Мирные белорусы призывают: в любой ситуации необходимо договариваться и сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство (видео).