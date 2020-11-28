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Приговор по делу о нападении на милиционера
28.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За насилие в отношении силовика житель Бобруйска и его сын отправятся в колонию на несколько лет. Инцидент случился 10 августа в Бобруйске. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси и начали составлять протокол за отсутствие техосмотра. В дело вмешались несколько прохожих, которые призывали отбить водителя у правоохранителей.
Чтобы помешать работе, 53-летний мужчина с 24-летним сыном напали на инспекторов и милиционеров департамента охраны.
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За насилие в отношении силовика житель Бобруйска и его сын отправятся в колонию на несколько лет. Инцидент случился 10 августа в Бобруйске. Сотрудники ГАИ...
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