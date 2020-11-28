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За насилие в отношении силовика житель Бобруйска и его сын отправятся в колонию на несколько лет. Инцидент случился 10 августа в Бобруйске. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси и начали составлять протокол за отсутствие техосмотра. В дело вмешались несколько прохожих, которые призывали отбить водителя у правоохранителей.





Чтобы помешать работе, 53-летний мужчина с 24-летним сыном напали на инспекторов и милиционеров департамента охраны.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор по делу о нападении на милиционера За насилие в отношении силовика житель Бобруйска и его сын отправятся в колонию на несколько лет. Инцидент случился 10 августа в Бобруйске. Сотрудники ГАИ...

Старший мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также побег из-под стражи и незаконный оборот алкоголя.