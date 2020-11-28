Андрей Стрижак открыто признался: Заграница вам не поможет

Источник материала: БT

Если кто-то еще думает: "Вот совершу "подвиг" в Беларуси - уеду в Европу и там заживу", - не обольщайтесь. Это не наша информация. Мы подсмотрели ее в некоторых телеграм-каналах.

С фондами и грантами не все так просто. И желающих на халявные деньги много. Один из сбежавших и известных в узких кругах оппозиционеров Андрей Стрижак открыто признался.

Так что не крепитесь - заграница вам не поможет.