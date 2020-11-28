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Андрей Стрижак открыто признался: Заграница вам не поможет
29.11.2020 08:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Если кто-то еще думает: "Вот совершу "подвиг" в Беларуси - уеду в Европу и там заживу", - не обольщайтесь. Это не наша информация. Мы подсмотрели ее в некоторых телеграм-каналах.
С фондами и грантами не все так просто. И желающих на халявные деньги много. Один из сбежавших и известных в узких кругах оппозиционеров Андрей Стрижак открыто признался.
Так что не крепитесь - заграница вам не поможет.
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Если кто-то еще думает: "Вот совершу "подвиг" в Беларуси - уеду в Европу и там заживу", - не обольщайтесь. Это не наша информация. Мы подсмотрели ее в некоторых...
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