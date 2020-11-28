Источник материала: БT

Что любопытно - оппозиционные телеграм-каналы в основном лишь констатировали вчерашние свидетельства, добавив, как полагается, немного эмоциональной желчи. Не последовало бурной реакции и со стороны озвученных стран. В народе в таком случае говорят: "Молчат – значит, рыльце в пушку".

За неимением лучшего телеграм-каналы активно подхватили короткое оправдание в "Твиттере" главы украинского МИД. Правда, слова Кулебы, скорее, напоминают лепет нашкодившего ребенка, который отвечает: "Это не я, я не хотел".