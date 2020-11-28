Источник материала: БT

В Белтелерадиокомпании сегодня состоялась пресс-конференция участников детского "Евровидения". Юных исполнителей из 12 стран объединили на дистанционной встрече в онлайн-формате. Из-за пандемии организаторы отказались от привычного регламента проведения шоу. Накануне главного представления все делегаты и их команды записали свои номера. Кроме того, специально для финала все вещатели обеспечат телетрансляцию из каждой страны-участницы. Минск выйдет на связь из студии "100 метров" Белтелерадиокомпании. Именно там сегодня состоялась беседа. Она транслировалась на официальном канале конкурса в YouTube. А сразу после наша представительница на конкурсе Арина Пехтерева записала отрывок припева своей песни, исполнив его акапельно. Кстати, ее вокальные данные - одна из самых обсуждаемых тем еврофанов.

А прямо сейчас в студии "100 метров" начинается генеральный прогон завтрашней трансляции. В павильоне уже собрались все участники телемоста. В секретной комнате находятся и члены национального жюри.

Детское "Евровидение-2020" - уже завтра в 19:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

По итогам сегодняшнего просмотра они выставят свои баллы. Имена экспертов станут известны лишь во время прямого эфира - завтра в 19:00. Напомним, трансляцию детского "Евровидения" будут вести телеканалы " Беларусь 1 " и " Беларусь 24 ", а также сайт Белтелерадиокомпании.