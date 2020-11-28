Игорь Карпенко: Все пункты питания в школах работают в штатном режиме

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Сегодня все пункты питания Беларуси работают в штатном режиме. Об этом заявил министр образования. Отмечается, что продукты для школ выбираются на конкурсной основе. Если говорить о Минске, то комбинаты школьного питания - связующее звено между поставщиком и кухней. В учреждениях образования проверяют сроки годности продуктов, а потом их распределяют по отделам хранения.



Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Сегодня есть несколько подходов к организации питания. Есть пункты питания на балансе самих школ, это штатные единицы. А есть система, как в Минске, которая обслуживается комбинатами школьного питания. В случае, который произошел в Минске, несомненно, это человеческий фактор. Большая система, и, конечно, есть определенные недостатки. В рамках мониторинга мы особое внимание уделяем вопросам качества, санитарно-эпидемиологическим требованиям".

Сейчас во всех школах проходят проверки и санитарного надзора, по итогам которых будут приняты конкретные решения. Одно из них - усиленный контроль за теми заведениями, которые обслуживаются комбинатами питания.