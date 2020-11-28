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Игорь Карпенко: Все пункты питания в школах работают в штатном режиме
29.11.2020 08:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня все пункты питания Беларуси работают в штатном режиме. Об этом заявил министр образования. Отмечается, что продукты для школ выбираются на конкурсной основе. Если говорить о Минске, то комбинаты школьного питания - связующее звено между поставщиком и кухней. В учреждениях образования проверяют сроки годности продуктов, а потом их распределяют по отделам хранения.
Сейчас во всех школах проходят проверки и санитарного надзора, по итогам которых будут приняты конкретные решения. Одно из них - усиленный контроль за теми заведениями, которые обслуживаются комбинатами питания.
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Сегодня все пункты питания Беларуси работают в штатном режиме. Об этом заявил министр образования. Отмечается, что продукты для школ выбираются на конкурсной...
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