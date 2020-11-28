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Владимир Кацман рассуждает об одинаковой ситуации, связанной с ковидом в странах мира

29.11.2020 15:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему, находясь в одинаковой ситуации, связанной с ковидом, так разнится положение в Украине и Беларуси, да и Европе в целом? На этот вопрос рассуждает журналист, политический эксперт Владимир Кацман. Его мнение уже звучало в нашем эфире. Давайте вспомним (видео).

 
 
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Почему, находясь в одинаковой ситуации, связанной с ковидом, так разнится положение в Украине и Беларуси, да и Европе в целом? На этот вопрос рассуждает журналист,...
 
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