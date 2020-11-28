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Очередной фейк
29.11.2020 16:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Этот месседж белорусов, конечно же, проигнорируют заграничные экстремисты, публикуя очередные призывы к деструктивным действиям. Ведь своя шкура в тепле. И расчет на то, что повезет и проверять информацию никто не будет.
Очевидно, что ограниченность администраторов телег, которые тащит полудохлая лошадь, мешает проверить достоверность фактов. Агентство теленовостей решило развенчать очередной миф. Мы дозвонились до главврача могилевского онкодиспансера. Сергей Батовский удивился своей телепортации.
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Этот месседж белорусов, конечно же, проигнорируют заграничные экстремисты, публикуя очередные призывы к деструктивным действиям. Ведь своя шкура в тепле. И расчет...
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