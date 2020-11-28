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Очередной фейк

29.11.2020 16:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этот месседж белорусов, конечно же, проигнорируют заграничные экстремисты, публикуя очередные призывы к деструктивным действиям. Ведь своя шкура в тепле. И расчет на то, что повезет и проверять информацию никто не будет.

Как в этом случае... Телеграм-чаты и недоСМИ накануне в очередной раз подтвердили свое реноме профессиональных фейкометателей. Словно по команде, они наперебой пели о постановочных кадрах из больницы, которую посетил президент. Мол, один из пациентов - главврач из Могилева.

Очевидно, что ограниченность администраторов телег, которые тащит полудохлая лошадь, мешает проверить достоверность фактов. Агентство теленовостей решило развенчать очередной миф. Мы дозвонились до главврача могилевского онкодиспансера. Сергей Батовский удивился своей телепортации.

Когда поняли, что в очередной раз попали впросак, телеграм-каналы удивительно быстро подчистили, что называется, все хвосты... Стерли весь набор бреда. Собственно, честности ради могли бы просто удалить канал, который и состоит из слухов, мнений диванных экспертов и горе-аналитиков.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Этот месседж белорусов, конечно же, проигнорируют заграничные экстремисты, публикуя очередные призывы к деструктивным действиям. Ведь своя шкура в тепле. И расчет...
 
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