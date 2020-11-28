Ситуация об отравлении детей в минской школе на особом контроле

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Мы продолжаем следить за ситуацией с отравлением детей в 61-й школе Минска. Проблема сразу была взята на особый контроль. Ведь пострадали дети. А что может быть важнее в нашей жизни?

В Следственном комитете Беларуси сегодня озвучили предварительную версию. Причина отравления - стафилококк. Сразу отметим, на сегодняшний день все дети выписаны. Напомним, ЧП произошло 20 ноября. Плохо стало 200 школьникам, 18 из них попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

С 23 ноября работа пищеблока в школе возобновлена. Работает новая временная бригада поваров. Все подробности - в материале Александра Камовича.

Как выяснили эксперты, причиной отравления мог стать стафилококк. Именно эту бактерию нашли у 4 пострадавших детей. Кроме того, такой же диагноз и у 8 работников столовой, 6 из которых в тот день готовили на кухне.







Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "Могли способствовать заражению нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками. Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт".

Напомним, О ЧП в средней школе № 61 Первомайского района столицы стало известно днем 20 ноября. Тогда после полудня учащиеся 5-9 классов начали массово жаловаться на плохое самочувствие с признаками пищевого отравления. К месту происшествия оперативно прибыли медицинские работники. Детям оказали необходимую помощь. Тем не менее, 8 ребятам потребовалась госпитализация. Тогда же Следственный комитет возбудил головное дело по факту отравления детей.







Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска: "Развитие пищевого отравления у учащихся СШ 61 Минска, связано с употреблением в пищу блюда «чикен-ролл». Предположительным возбудителем явился стафилококк. Источником инфекции, вероятно, выступили персонал пищеблока, который участвовал в приготовлении данного блюда. Условия, способствующие заражению, это нарушение производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, а также вероятное нарушение по гигиене рук и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук персоналом".

На особый контроль ситуацию взяли и в Министерстве образования. Отмечается, что все продукты для школ выбираются на конкурсной основе. Комбинат школьного питания - связующее звено между поставщиком продуктов и кухней. А уже в школах осуществляют контроль за качеством – т.е. проверяют сроки годности и потом распределяют по отделам хранения.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Сегодня есть несколько подходов к организации питания. Есть пункты питания на балансе самих школ, это штатные единицы. А есть система - как в Минске, которая обслуживается комбинатами питания. В данном случае, который произошел в Минске. Несомненно, это человеческий фактор. На сегодняшний день в областях все пункты питания работают в штатном режиме, и в Минске также. У нас есть двухнедельное меню, которое согласовано с органами эпиднадзора. Соответственно, проходят проверки и санитарного надзора. Я думаю, выводы, которые необходимо будет сделать, это усилить контроль за теми заведениями, которые обслуживаются комбинатами питания".









На протяжении недели во всех школах проходили тщательные проверки - в некоторых выявлены нарушения в части санитарно-технического состояния и внутреннего производственного контроля. Что же касается 61 первой школы, уже с 23 ноября работа пищеблока была возобновлена. В столовой работает новая временная бригада поваров. Кроме того, в школе ежедневно работают специалисты эпидемиологи.

На сегодняшний день все дети выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает. Вместе с тем, Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, изучается медицинская документация. А вопрос о школьном питании стоит на контроле у всех заинтересованных ведомств.