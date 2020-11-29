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Что происходит в Беларуси 29 ноября
29.11.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наступило очередное воскресенье, а значит в Минск опять введена спецтехника, приехали машины с силовиками. Рассказываем о том, что происходит в стране в нашем традиционном ежедневном онлайне.
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Наступило воскресенье, а значит в Минск опять введена спецтехника и силовики. Рассказываем о том, что происходит в стране в нашем традиционном ежедневном онлайне.
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