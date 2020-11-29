«Ікона-пакутніца». История гродненского монастыря, которого нет, и иконы, хранящей память о нем

Источник материала: Tut.by

Недавно в главном православном храме Гродно — Свято-Покровском кафедральном соборе — отреставрировали старую икону преподобномученика Афанасия Брестского. Она — необычная. Гродненские священники называют ее мученицей. Все дело в том, что образ сильно пострадал в одной из войн — в доске остались следы то ли от шрапнели, то ли от осколков бомбы. В некоторых местах икона пробита насквозь. При реконструкции все эти следы оставили, как напоминание о тех событиях. Образ когда-то находился в церкви Борисоглебского монастыря, который стоял на месте здания местного драмтеатра и одно время был даже «самым белорусским местом» в городе. TUT.BY рассказывает историю монастырского комплекса, которого уже давно нет, и пострадавшей иконы, которая хранит память о нем.





Старушка-призрак и подземные ходы

Возвышение на правом берегу Немана, где сейчас гродненский драмтеатр, долгое время выглядело совершенно по-другому.

Гродненские старожилы вспоминали, что после войны здесь, напротив Бернардинского костела, стоял какой-то полуразрушенный храм, а потом его снесли. Историки, конечно, добавят — это были православная Афанасьевская церковь и Борисоглебский мужской монастырь, а до этого — женский католический монастырь бернардинок и костел Рождества Девы Марии, святых Антония и Казимира. Но многие жители города таких подробностей уже и не вспомнят.

Люди постарше упомянут, что долгое время на этом месте был пустырь, а в начале 1970-х годов здесь развернулась большая стройка — начали возводить здание драмтеатра, которое стало, наверное, самой узнаваемой современной постройкой областного центра. Открытки с изображением новостройки тиражировались в большом количестве.





А еще в городе могут рассказать легенды об этом месте. Мол, фундамент будущего театра несколько раз уходил под землю, а из земли время от времени били фонтаны воды. Или вот: из поколения в поколение передается легенда о том, что между бывшим монастырем и Бернардинским костелом существовали широкие подземные ходы, которые связывали не только два этих старинных сооружения, но и Фару Витовта, иезуитский костел (нынешний фарный) и костел кармелитов босых, на месте которого сейчас находится «Приорбанк».

Гродненцы также могут вспомнить и такую страшилку: сторожа по ночам на месте строительства драмтеатра видели темный силуэт старой сгорбленной женщины. Призрачная старушка навзрыд плакала и грозила охранникам пальцем. Когда же люди пытались подойти поближе, силуэт растворялся в воздухе.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Фото: oldgrodno.by

Футуристический драмтеатр на месте монастыря

Автором проекта гродненского драмтеатра был архитектор Геннадий Мачульский, который предложил для того времени совершенно новый футуристический проект культурного объекта. На его возведение, по некоторым данным, ушло столько же бетона, сколько на строительство гродненского микрорайона Девятовка.

Стройка по-настоящему была масштабной. Но, к сожалению, именно тогда были уничтожены все старые фундаменты монастыря и храма, археологические раскопки не проводили. В городе ходили слухи, что строители, занятые на возведении драмтеатра, во время работ нашли клад, который так и не дошел до музея. Якобы рабочие во время рытья котлована находили серебряные монеты и посуду.

А вот некоторые иконы и церковная утварь попроще, которые, видимо, не представляли для советских людей ценности, из храма и монастыря после его разрушения были переданы в Свято-Покровский кафедральный собор — это была единственная на тот момент действующая церковь в городе. Часть образов также перевезли в маленький храм в деревню Жарославка, что недалеко от Скиделя.



Монастырь бернардинок и бернардинский костел на заднем фоне на рисунке Наполеона Орды.

Католический храм и православная церковь

Что касается собственно истории монастыря, то она начинается в XVII веке, когда один из гродненских магнатов — Иероним Волович в 1620 году профинансировал строительство на своих землях католического женского монастыря бернардинок. Со временем был возведен большой костел Рождества Девы Марии, святых Антония и Казимира в барочном стиле и дом для монахинь.



Так церковь выглядела во время Второй мировой войны. Фото: planetabelarus.by



Пустырь на месте комплекса. Фото: planetabelarus.by



Строительство драмтеатра. Фото: planetabelarus.by



Строительство драмтеатра. Фото: planetabelarus.by

В середине ХІХ века комплекс был закрыт, а чуть позже туда перенесли православный мужской Борисоглебский монастырь, который до этого находился около Коложской церкви. Из-за паводка часть горы разрушилась и монахов было решено переселять.

Как раз в городе было подходящее здание. Сюда, среди прочих, перенесли чудотворную икону Божией матери и древний архив, в котором были, например, грамоты королей и «записки частных лиц», начиная с 1840 года.



Графическая реконструкция костела и монастыря бернардинок в Гродно. Вид до перестройки в церковь во второй половине XIX в. 3D модель, фотомонтаж A. Nevar. Фото: history-belarus.by

Внешний вид католического костела изменили, чтобы он больше походил на православный храм: понизили крышу, добавили византийские черты и шатровый купол.

Самое белорусское место в городе

26 сентября 1893 храм освятили во имя преподобномученика святого Афанасия (Филипповича) Брестского — одного из самых почитаемых белорусских святых.

В начале 1910-х годов православный монастырь, а на тот момент это был целый комплекс зданий, где среди прочего находился и церковно-археологический музей, на волне возрождения национальной идеи стал по-настоящему главным белорусским местом в Гродно. В 1915 году сюда перевезли детский приют из Красностока, который под свою опеку взяли представители виленского белорусского благотворительного общества «Золак». Потом здесь открыли первую в Гродно белорусскую школу. Ее учителями стали 18-летняя Тэкля Станишевская и 23-летний Александр Гриковский. К сожалению, молодые учителя заболели туберкулезом и умерли один за другим в 1919 году.





Здесь же, в Борисоглебском монастыре, в 1918 году открыли первую в городе легальную белорусскую организацию — «Сувязь культурна-нацыяналістычнага адраджэння Беларусі». Потом она изменила свое название и стала «Гродзенскім беларускім нацыянальным камітэтам». В монастырских стенах размещались канцелярия Белорусского учительского совета, секретариат Белорусского посольского клуба, Белорусский школьно-приютский совет, редакция газеты «Сялянская гутарка», белорусская типография и отделение Белорусского института хозяйства и культуры. Над воротами монастыря на праздники вывешивался БЧБ-флаг. По другим сведениям он висел там все время вплоть до середины 1920-х годов, когда новая польская власть приказала его снять.





В межвоенный период здание монастыря и храма снова переделали и разместили здесь ремесленную школу. Реконструкция старинных зданий не проводилась.

А дальше и монастырю, и храму не повезло. Они находились около Старого моста, который был стратегическим объектом и за который велись бои.

Так, в 1915 году он был подорван саперами русской армии, которая вела арьергардные бои с австро-венгерскими войсками. В межвоенный период мост отстроили заново. Во время Второй мировой войны мост снова подорвали. На этот раз немцы.





— Будынак царквы знаходзіўся на тым месцы, каля якога ішлі актыўныя баявыя дзеянні і, канешне, трапляў пад выбухі. Так, асноўныя будынкі былі пашкоджаны напачатку Другой сусветнай вайны, — говорит настоятель Свято-Покровского кафедрального собора протоиерей Георгий Рой.





После войны еще примерно 15 лет руины монастыря возвышались на правом берегу Немана, а потом были снесены ради большой стройки. Так закончилась история сначала католического монастыря бернардинок, а потом Борисоглебского православного монастыря.

О когда-то величественных зданиях напоминают лишь архивные фотографии, рисунок Наполеона Орды, а еще та самая отреставрированная икона преподобномученика Афанасия Брестского. Она попала в кафедральный собор Гродно в советское время и долго ждала реконструкции.









Икона-мученица и следы от шрапнели

— Гэты абраз-пакутнік, захоўваецца ў рызніцы гродзенскага Пакроўскага сабору. Ікона прападобнамучаніка Афанасія Брэсцкага — амаль адзіная, якая захавалася ад Афанасьеўскай царквы Барысаглебскага манастыра. Наш гарадзенскі гісторых Алесь Горны распавёў, што частка абразоў усё ж таксама захаваліся — яны знаходзяцца ў царкве ў вёсцы ў Жарослаўцы. Там захоўваецца частка іканастаса гэтага манастыра. Захаваліся старыя фотаздымкі Афанасьеўскай царквы, але я іх яшчэ не вывучаў, пагэтаму пакуль немагчыма сказаць, у якім месцы знаходзілася ікона — магчыма ў іканастасе, — але яе можна на сто адсоткаў індэтыфікаваць і сказаць з упэўненасцю, што гэта была менавіта храмавая ікона ў Барысаглебскім манастыры.









— Яна была ў вельмі дрэнным стане. Рэстаўравалі яе дастаткова доўгі час. Калі мы яе ўбачылі, то спачатку ніяк не маглі зразумець, што гэта тырчыць, чаму такія драпіны ды адтуліны, а потым зразумелі. Ікона ці то падчас Першай сусветнай вайны, ці то падчас Другой сусветнай вайны папала пад паражэнне асколкамі. У некаторых месцах яна прабітая навылет, а ў некаторых — асколкі засталіся тырчаць у іконнай дошцы. Мы вырашылі ўсё гэта пакінуць як памяць і сведчанне. Такія абразы называюць іконамі-пакутніцамі, бо яны пацярпелі наўмысны здзек, шкоду ад людзей ці зброі, — рассказывает Георгий Рой и добавляет, что икона была написана, скорее всего, во второй половине позапрошлого века и какой-то большой художественной ценности не представляет, но она очень важна для верующих и для истории города.

Икона, говорит священник, интересна еще и тем, как на ней изображен святой. Он стоит в своей келье, а сзади него — открытая дверь, за которой виднеется какой-то пейзаж. Какой — сейчас и не разобраться и при первом взгляде кажется, что это просто не отреставрированный кусочек иконы. Специалисты решили не трогать эту часть картины и ничего здесь не дорисовывать. А еще рядом с Афанасием Брестским неизвестный автор разместил два свитка с молитвами.

Георгий Рой рассказывает, что одна из них достаточно известная, а вот вторая — нет. И это для церкви тоже уникальная находка. Правда, полностью разобрать текст очень трудно: часть записи утрачена.





Сейчас икона находится в здании канцелярии собора, в ближайшее время ее выставят в храме для того, чтобы верующие могли поклониться образу. Чуть позже при храме появится музей, где икона займет свое место.

Афанасий Брестский был монахом, активным политическим деятелем и публицистом. Выступал против Брестской унии и и за объединение православных. Был несколько раз арестован. Во время Крестьянско-казацкой войны (1648−1651) был расстрелян по обвинению в помощи казакам Хмельницкого. После расстрела был похоронен возле деревни Гершановичи (сейчас территория Бреста). Позже мощи монаха были перенесены в Симеоновский Брестский монастырь. Афанасий Брестский является автором «Диариуша» — одного из первых литературных произведений автобиографического жанра и единственной полемической автобиографии того времени в белорусской литературе.