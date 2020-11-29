В Минске закрыли несколько станций метро

Источник материала: Tut.by

В Минске в 11.05 закрыли на вход и выход несколько станций метро — «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига». Об этом сообщал официальный телеграм-канал метрополитена. Станции закрыли, как уточнялось, «в целях обеспечения безопасности пассажиров».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поезда следуют без остановки на данных станциях.

В воскресенье уже привычно закрывают некоторые станции метро в связи с акциями протеста на улицах города и активностью силовиков.

В Минске сегодня также наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.