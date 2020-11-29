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В Минске закрыли несколько станций метро

29.11.2020 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в 11.05 закрыли на вход и выход несколько станций метро — «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига». Об этом сообщал официальный телеграм-канал метрополитена. Станции закрыли, как уточнялось, «в целях обеспечения безопасности пассажиров».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поезда следуют без остановки на данных станциях.

В воскресенье уже привычно закрывают некоторые станции метро в связи с акциями протеста на улицах города и активностью силовиков.

В Минске сегодня также наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в 11.05 закрыли на вход и выход несколько станций метро - «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига». Об этом сообщал...
 
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