Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен.

Первые жалобы поступили от пользователей около 11 утра.

Как пояснили в компании МТС, доступ к сети был ограничен "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

В свою очередь оператор А1 пояснил, что пропускная способность мобильного интернета снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

Ранее стало известно о том, что в столице закрыты пять станций метро.

Проблемы с доступом к мобильному интернету наблюдаются по воскресеньям регулярно – в эти дни проходят наиболее массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси.