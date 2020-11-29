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Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен
29.11.2020 12:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Первые жалобы поступили от пользователей около 11 утра.
Как пояснили в компании МТС, доступ к сети был ограничен "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".
В свою очередь оператор А1 пояснил, что пропускная способность мобильного интернета снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".
Ранее стало известно о том, что в столице
Проблемы с доступом к мобильному интернету наблюдаются по воскресеньям регулярно – в эти дни проходят наиболее массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси.
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Проблемы с доступом к мобильному интернету наблюдаются по воскресеньям регулярно – в эти дни проходят наиболее массовые акции протеста несогласных с...
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