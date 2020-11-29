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Пять станций метро закрыты в Минске
29.11.2020 12:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Пять станций метро закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как уточнили в минской подземке, на вход и выход закрыты станции "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Поезда на них не останавливаются.
Кроме того, на вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина", который выходит на площадь Независимости, поезда на этой станции останавливаются.
Также стало известно, что в столице
Станции минской подземки регулярно закрывают во время проведения акций протеста, которые проходят в Минске после выборов президента.
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На вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина", который выходит на площадь Независимости, поезда на этой станции останавливаются.
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