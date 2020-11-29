Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Пять станций метро закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Как уточнили в минской подземке, на вход и выход закрыты станции "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Поезда на них не останавливаются.

Кроме того, на вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина", который выходит на площадь Независимости, поезда на этой станции останавливаются.

Также стало известно, что в столице перебои с работой мобильного интернета .

Станции минской подземки регулярно закрывают во время проведения акций протеста, которые проходят в Минске после выборов президента.