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Пять станций метро закрыты в Минске

29.11.2020 12:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Пять станций метро закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как уточнили в минской подземке, на вход и выход закрыты станции "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Поезда на них не останавливаются.

Кроме того, на вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина", который выходит на площадь Независимости, поезда на этой станции останавливаются.

Также стало известно, что в столице перебои с работой мобильного интернета.

Станции минской подземки регулярно закрывают во время проведения акций протеста, которые проходят в Минске после выборов президента. 

 
Теги: Минск
 
 
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На вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина", который выходит на площадь Независимости, поезда на этой станции останавливаются.
 
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