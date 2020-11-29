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В Бресте установят заглубленные контейнеры для мусора
29.11.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 января в брестском микрорайоне Ковалево изменится система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Существующие мусоропроводы закроют и установят 23 заглубленных контейнера. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Работы по монтажу и благоустройству уже выполнены в полном объеме. В ближайшее время будет нанесена запрещающая разметка для парковки автомобилей.
Ведется сбор заключений для ввода заглубленных контейнеров в эксплуатацию.
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С января их начнут устанавливать в микрорайоне Ковалево.
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