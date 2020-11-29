В Бресте установят заглубленные контейнеры для мусора

Источник материала: Tut.by

С 1 января в брестском микрорайоне Ковалево изменится система сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Существующие мусоропроводы закроют и установят 23 заглубленных контейнера. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.



Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Работы по монтажу и благоустройству уже выполнены в полном объеме. В ближайшее время будет нанесена запрещающая разметка для парковки автомобилей.

Ведется сбор заключений для ввода заглубленных контейнеров в эксплуатацию.

Вывоз мусора планируется осуществлять ежедневно либо через день.