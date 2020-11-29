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В Минске и ряде других городов люди вновь выходят на улицы

29.11.2020 13:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. В Минске и ряде других городов сегодня люди вновь выходят на улицы для участия в очередной воскресной акции сторонников перемен — Марше соседей.

Это уже шестнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Второе воскресенье подряд акция проходит в новом формате – люди собираются в группы и колонны во дворах, районах и микрорайонах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний участники протестов организуют локальные шествия. 

Около полудня в Минске люди вышли на улицы и сформировали колонны в ряде районов: Юго-Запад, Сухарево, Малиновка. Группы протестующих также собрались возле станции метро "Пушкинская" (на месте гибели Александра Тарайковского), в районе больницы скорой помощи, вблизи жилого комплекса "Маяк Минска", на проспекте Дзержинского, на улице Маяковского, во дворах жилых домов.

Также на марши в жилых районах вышли жители Боровлян, Дзержинска, Фаниполя, Новополоцка, Лиды, Ракова, Заславля и других городов.

В 11.05 в Минске были закрыты шесть станций метро. На вход и выход закрыты станции первой линии метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская". Поезда на этих станциях следуют без остановки. Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

Спустя час станция "Площадь Якуба Коласа" была открыта для пассажиров.

Одновременно с закрытием станций метро в Минске отключили мобильный интернет.

Около 9 утра в Минск со стороны микрорайона Уручье в город въехала колонна спецтехники.

Специальная и военная техника в Минске сосредоточена в центре (вблизи площадей Победы и Независимости), а также на проспекте Победителей (в районе стелы "Минск– город-герой", на площади Госфлага и возле Дворца Независимости).


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 ноября. В Минске и ряде других городов сегодня люди вновь выходят на улицы для участия в очередной воскресной акции сторонников перемен — Марше соседей. ...
 
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