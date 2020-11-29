Источник материала: БT

Алла Сафонова, начальник туристического центра "Дортур" Минского отделения Белорусской железной дороги: "Это своеобразный новогодний круиз, который дарит хорошее праздничное, сказочное настроение. Чем отличается этот поезд? В поезде едут только туристы - они едут в одних и тех же вагонах-купе, на одних и тех же местах туда и обратно. Перед отправлением туристов встречают проводницы-Снегурочки и представители нашего центра. Затем происходит посадка в поезд. Поезд празднично внутри украшен, звучит праздничная музыка - и мы отправляемся с комфортным, удобным ночным переездом в Брест".





Дополнительные поезда к рождественским и новогодним праздникам

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