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В поместье Деда Мороза - на "Новогоднем экспрессе"

29.11.2020 13:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Новогодний экспресс" - в поместье Деда Мороза! Первый в сезоне состав из Минска отправится 24 декабря. Рейс в Беловежскую пущу также организован и 6 января. При этом возможны дополнительные экспрессы. Если спрос на услугу Белорусской железной дороги будет высокий, поезда также отправятся 26 декабря, 2 и 8 января. По приезду в Брест туристы посетят национальный парк, их ждут экскурсии и культурная программа.

Алла Сафонова, начальник туристического центра "Дортур" Минского отделения Белорусской железной дороги: "Это своеобразный новогодний круиз, который дарит хорошее праздничное, сказочное настроение. Чем отличается этот поезд? В поезде едут только туристы - они едут в одних и тех же вагонах-купе, на одних и тех же местах туда и обратно. Перед отправлением туристов встречают проводницы-Снегурочки и представители нашего центра. Затем происходит посадка в поезд. Поезд празднично внутри украшен, звучит праздничная музыка - и мы отправляемся с комфортным, удобным ночным переездом в Брест".

Дополнительные поезда к рождественским и новогодним праздникам

Кроме этого, в дни рождественских и новогодних праздников будут курсировать дополнительные поезда. В период с 24 декабря по 11 января пустят более 70 составов региональных и межрегиональных линий. Более подробную информацию о датах и времени отправления можно узнать по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги, а также на официальном сайте и в мобильном приложении.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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"Новогодний экспресс" - в поместье Деда Мороза! Первый в сезоне состав из Минска отправится 24 декабря. Рейс в Беловежскую пущу также организован и 6 января. При этом...
 
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