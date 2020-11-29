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Белорусские миротворцы готовы к расширению участия в международных миссиях
29.11.2020 13:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказали в командовании Сил специальных операций. Сегодня максимальный штат миротворческой роты Беларуси - 100 человек, все контрактники. Подразделение готово для выполнения задач в любой точке мира - будь-то в горной местности, в лесистой или в населенном пункте. Высокий уровень белорусских миротворцев подтверждает и участие в международных миссиях ООН. Например, с 2010 года наши ребята несут службу в Ливане. Сегодня там 7 белорусских миротворцев. Не исключено, что в будущем белорусский контингент будет увеличен.
Чем сегодня живут белорусские стражи мира и порядка? Съемочная группа Агентства теленовостей провела один день в миротворческой роте. Большой репортаж сегодня в
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Об этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказали в командовании Сил специальных операций. Сегодня максимальный штат миротворческой роты Беларуси - 100...
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