В Могилеве определились, когда начнут продавать живые елки. Спойлер: не очень скоро

Источник материала: Tut.by

Елочные базары начнут работать в Могилеве с 23 декабря, сообщили в горисполкоме. С примерной стоимостью новогодних деревьев тоже определились: от 7,2 рублей за елку высотой до 1 метра.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Точного списка мест, где будут продавать живые ели, пока нет, но таких точек будет более двадцати, отметили в горисполкоме.

В прошлом году елочные базары работали возле крупных торговых центров и на рынках — тут мы давали полный список. Скорее всего, он мало изменится в этом году.

Самые низкие цены на живые елки были у лесхозов: 7 рублей за дерево высотой до 1 метра, 9,3 рубля — от 1 до 2 метров, 19,1 рубля — за дерево высотой 2−3 метра. У предпринимателей цены были выше, но и елки выглядели иначе. Посмотрим, что изменится в этом году.