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В Могилеве определились, когда начнут продавать живые елки. Спойлер: не очень скоро
29.11.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елочные базары начнут работать в Могилеве с 23 декабря,
Точного списка мест, где будут продавать живые ели, пока нет, но таких точек будет более двадцати, отметили в горисполкоме.
В прошлом году елочные базары работали возле крупных торговых центров и на рынках —
Самые низкие цены на живые елки были у лесхозов: 7 рублей за дерево высотой до 1 метра, 9,3 рубля — от 1 до 2 метров, 19,1 рубля — за дерево высотой 2−3 метра. У предпринимателей цены были выше, но и елки выглядели иначе. Посмотрим, что изменится в этом году.
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Минимальную стоимость тоже назвали: 7,2 рубля за елку высотой до метра.
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