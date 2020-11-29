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В Минске и других городах проходят задержания и разгоны участников акций протеста

29.11.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в разных частях города люди выходят на акции протеста и собираются в колонны. Это сопровождается разгоном и задержаниями со стороны силовиков. Правозащитникам уже известно как минимум о 20 задержанных в Минске и Боровлянах. Очевидцы сообщают, что в некоторых случаях применялся слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты. Читатели сообщают также о задержаниях в Дзержинске, Жодино, Могилеве.


Фото читателя

Среди задержанных сегодня в Минске — член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук, сообщается в телеграм-канале КС. Его телефон недоступен.

Силовики задерживали людей среди прочего в Лошице, возле «Гиппо». На видео можно заметить, как одного из задержанных бьют дубинкой.

Очевидцы сообщают, что в Боровлянах силовики использовали, предположительно, светошумовую гранату для разгона. Сообщается, что здесь задержали несколько людей, в том числе женщин.

Разгон протестующих был также в Домбровке. Когда силовики уехали, люди снова собрались в колонну. 

Задержания были также в районе улицы Матусевича. На видео попало, как силовики преследовали людей во дворах. Здесь наблюдалось скопление автозаков.

Силовики бегали за людьми также во дворе на улице Матусевича.

Сообщается о разгоне и применении силовиками слезоточивого газа и в районе Партизанского проспекта. Задержание было также в районе Московского рынка.

В Жодино задержали женщину, поднявшую флаг. Момент попал на видео.

В Могилеве был задержан парень, у которого был БЧБ-флаг.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Минске в разных частях города люди выходят на акции протеста и собираются в колонны. Это сопровождается разгоном и задержаниями со стороны силовиков.
 
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