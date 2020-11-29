Меньше 3 часов: минское метро опять работает в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Минский метрополитен возобновил работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе минской подземки.

В воскресенье, когда в Минске проходит несанкционированная уличная акция оппозиции "Марш соседей", ряд станций временно закрылись для пассажиров в 11:05 - за час о начала сбора участников воскресной акции.

"В 15:17 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", сказали Sputnik в минском метро.

Временно закрывались на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Раньше всех открыли станцию "Площадь Якуба Коласа" – поезда здесь не останавливались меньше часа.

Уже более 3 месяцев по решению минских властей во время всех протестных акций временно закрываются станции метро. Как правило, это центральные станции на двух линиях подземки. Чаще всего станции метро закрывают по воскресеньям, когда проходят на наиболее массовые акции. Были случаи, когда несколько часов не работали до 15 станций минского метрополитена на двух линиях. Минский метрополитен до сих пор не озвучил для прессы информацию о размере ущерба от регулярного закрытия для пассажиров станций.