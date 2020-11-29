Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. Столичное метро в 15.17 возобновило работу в штатном режиме — все станции открыты для пассажиров.

Метрополитен "приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", сообщает телеграм-канал перевозчика.

Как сообщалось, в 11.05 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход были закрыты станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа" (Московская линия), "Немига", "Купаловская" (Автозаводская линия). Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

Одновременно с закрытием станций метро в Минске отключили мобильный интернет. Доступ к сети пока не возобновлен.

Сегодня в столице и других городах проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш соседей. Это уже шестнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. На этот час известно о задержании не менее 60 участников акций в Минске, поселке Боровляны вблизи столицы, а также Витебске и Гродно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Метро возобновило работу в штатном режиме Минск, 29 ноября. Столичное метро в 15.17 возобновило работу в штатном режиме — все станции открыты для пассажиров. Метрополитен "приносит пассажирам извинения за...

БелаПАН.