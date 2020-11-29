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Мокрый снег и до минус 4°C. В Беларуси погоду диктует "Таня"

29.11.2020 16:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Циклон принес похолодание и осадки. В начале новой недели синоптики прогнозируют снег на большей части страны. На дорогах - гололедица. Ночью до минус четырех, днем около нуля. В связи с этим ГАИ напоминает водителям о необходимости более внимательного вождения и о зимней резине. За ее отсутствие начнут штрафовать уже с 1 декабря.
 
 
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Циклон принес похолодание и осадки. В начале новой недели синоптики прогнозируют снег на большей части страны. На дорогах - гололедица. Ночью до минус четырех, днем...
 
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