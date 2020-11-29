Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мокрый снег и до минус 4°C. В Беларуси погоду диктует "Таня" Циклон принес похолодание и осадки. В начале новой недели синоптики прогнозируют снег на большей части страны. На дорогах - гололедица. Ночью до минус четырех, днем...

Циклон принес похолодание и осадки. В начале новой недели синоптики прогнозируют снег на большей части страны. На дорогах - гололедица. Ночью до минус четырех, днем около нуля. В связи с этим ГАИ напоминает водителям о необходимости более внимательного вождения и о зимней резине. За ее отсутствие начнут штрафовать уже с 1 декабря.