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В БПЦ нашли замену пресс-секретарю Сергию Лепину, который осудил разрушения мемориала Бондаренко
29.11.2020 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Белорусской православной церкви назначили исполняющего обязанности пресс-секретаря,
— 27 ноября 2020 года митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, назначил исполняющим обязанности председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви иеромонаха Афанасия
Мирское имя иеромонаха Афанасия — Юрий Николаевич Соколов. Он получил светское образование в Белорусском государственном педагогическом университете (1994), затем духовное в Минских духовных семинарии (1994) и академии (1999), является кандидатом богословия.
Митрополит Вениамин удовлетворил прошение протоиерея Сергия Лепина об увольнении по собственному желанию и выразил благодарность «за многолетние труды по руководству работой Синодального информационного отдела». Лепин занимал этот пост почти 10 лет. 15 ноября на своей странице в Facebook он
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Должность председателя Синодального информационного отдела займет иеромонах Афанасий.
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