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В БПЦ нашли замену пресс-секретарю Сергию Лепину, который осудил разрушения мемориала Бондаренко

29.11.2020 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белорусской православной церкви назначили исполняющего обязанности пресс-секретаря, сообщает сайт БПЦ. Должность председателя Синодального информационного отдела займет иеромонах Афанасий. Он заменит на этом посту протоиерея Сергия Лепина, который написал заявление на увольнение по собственному желанию. Ранее в посте в Facebook Сергий Лепин высказался по поводу силовиков, разрушивших мемориал Роману Бондаренко.


Фото: mogilev.online

— 27 ноября 2020 года митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, назначил исполняющим обязанности председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви иеромонаха Афанасия
(Соколова), — сообщает сайт Белорусской православной церкви.

Мирское имя иеромонаха Афанасия — Юрий Николаевич Соколов. Он получил светское образование в Белорусском государственном педагогическом университете (1994), затем духовное в Минских духовных семинарии (1994) и академии (1999), является кандидатом богословия.

Митрополит Вениамин удовлетворил прошение протоиерея Сергия Лепина об увольнении по собственному желанию и выразил благодарность «за многолетние труды по руководству работой Синодального информационного отдела». Лепин занимал этот пост почти 10 лет. 15 ноября на своей странице в Facebook он высказался по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко. Сергий Лепин написал, что «это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок». После этого Генпрокуратура объявила Лепину официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. Такое же предупреждение объявили епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому.

 
 
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Должность председателя Синодального информационного отдела займет иеромонах Афанасий.
 
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